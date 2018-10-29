المنظمة المصرية الألمانية: بعض المصريين قطعوا 500 كيلو متر لاستقبال السيسي

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن بعض المصريين قطعوا 500 كيلو متر لاستقبال الرئيس السيسي بألمانيا، لافتًا إلى أنه يوجد علاقة قوية بين المصريين بألمانيا والسيسي من قبل أن يصبح رئيسًا، ويعتبرونه مخلص مصر من الإخوان.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة مع فضائية "dmc" مساء الأحد، أن المصريين بألمانيا يحبون الإنسان الخلوق عبدالفتاح السيسي قبل أن يكون رئيسًا، وأن انتخاب المصريين بألمانيا للرئيس السيسي كان نابعًا من القلب.



وأشار إلى أنه يوجد حوالي 50 ألف مواطن مصري بألمانيا، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الألمانية في أفضل حالاتها في الفترة الحالية.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



