ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المنظمة المصرية الألمانية: بعض المصريين قطعوا 500 كيلو متر لاستقبال السيسي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:06 ص
المنظمة المصرية الألمانية: بعض المصريين قطعوا 500 كيلو متر لاستقبال السيسي
السيسي
طباعة
أمنية فوزي
 
قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن بعض المصريين قطعوا 500 كيلو متر لاستقبال الرئيس السيسي بألمانيا، لافتًا إلى أنه يوجد علاقة قوية بين المصريين بألمانيا والسيسي من قبل أن يصبح رئيسًا، ويعتبرونه مخلص مصر من الإخوان.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة مع فضائية "dmc" مساء الأحد، أن المصريين بألمانيا يحبون الإنسان الخلوق عبدالفتاح السيسي قبل أن يكون رئيسًا، وأن انتخاب المصريين بألمانيا للرئيس السيسي كان نابعًا من القلب.

وأشار إلى أنه يوجد حوالي 50 ألف مواطن مصري بألمانيا، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الألمانية في أفضل حالاتها في الفترة الحالية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

المزيد عن: مصر طن مصر توك شو المستشاره الالمانيه السيسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 4:10:15 AM