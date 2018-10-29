ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السيسي يلتقي رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
السيسي يلتقي رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية
السيسي
طباعة
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، عدداً من رؤساء الشركات الأعضاء فى الاتحاد الفيدرالى الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية فى المجال العسكري والأمني، والذى ساهم فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، خاصة بعد أن تسلمت القوات المسلحة المصرية ثانى غواصة حديثة فى أغسطس من العام الماضى، ضمن صفقة تضم 4 غواصات تمثل إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية، وتساهم فى تعزيز قدرات القوات المسلحة فى تأمين السواحل المصرية. 

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركات الألمانية فى هذا المجال بما يساهم فى تعزيز القدرات المصرية على حماية الأمن القومي المصري.

وقد أعرب رؤساء الشركات الألمانية عن سعادتهم بلقاء الرئيس، مثمنين التعاون القائم بين مصر وألمانيا، وحرصهم على دفع هذا التعاون وتطويره على مختلف المستويات خلال الفترة القادمة.

المزيد عن: مصر شركات السيسي اخبار مصر ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 12:50:03 AM