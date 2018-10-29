السيسي يلتقي رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، عدداً من رؤساء الشركات الأعضاء فى الاتحاد الفيدرالى الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية فى المجال العسكري والأمني، والذى ساهم فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، خاصة بعد أن تسلمت القوات المسلحة المصرية ثانى غواصة حديثة فى أغسطس من العام الماضى، ضمن صفقة تضم 4 غواصات تمثل إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية، وتساهم فى تعزيز قدرات القوات المسلحة فى تأمين السواحل المصرية.





وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركات الألمانية فى هذا المجال بما يساهم فى تعزيز القدرات المصرية على حماية الأمن القومي المصري.





وقد أعرب رؤساء الشركات الألمانية عن سعادتهم بلقاء الرئيس، مثمنين التعاون القائم بين مصر وألمانيا، وحرصهم على دفع هذا التعاون وتطويره على مختلف المستويات خلال الفترة القادمة.



