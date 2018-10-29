هدى الناظر تصفع أحد الجمهور بلندن والأمن يطردها خارج الحفل





قامت هدى الناظر، بصفع أحد الجمهور على وجهه في حفل لندن كان ممتلئ بالجنسيات الأوروبية المختلفة.





وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هدى الناظر، بسبب إقدامها على هذا التصرف، والذي وصفوه بأنه غير مشرف للغاية.





وقال النشطاء: "واحد مصري غلبان حابب يتصور مع الهضبة عن قرب على الاستيدج قامت ضربته بالقلم قدام الناس كلها ورمت الموبايل بتاعه انكسر قام الأمن هناك، شدها وقطع لها الجاكت بتاعها وطردها بره الحفل خالص".





يذكر أن لـ هدى الناظر مواقف غير مفسرة مع الجمهور، حيث طالبوا أكثر من مرة بتغييرها.





وتألق الهضبة عمرو دياب، في الحفل الذي نجح نجاحًا باهرًا، حيث حضر الحفل جنسيات أوروبية عدة من جمهور الهضبة حول العالم.











