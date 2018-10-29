ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هدى الناظر تصفع أحد الجمهور بلندن والأمن يطردها خارج الحفل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
هدى الناظر تصفع أحد الجمهور بلندن والأمن يطردها خارج الحفل
طباعة
الفجر الفني
 

قامت هدى الناظر، بصفع أحد الجمهور على وجهه في حفل لندن كان ممتلئ بالجنسيات الأوروبية المختلفة.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هدى الناظر، بسبب إقدامها على هذا التصرف، والذي وصفوه بأنه غير مشرف للغاية.

وقال النشطاء: "واحد مصري غلبان حابب يتصور مع الهضبة عن قرب على الاستيدج قامت ضربته بالقلم قدام الناس كلها ورمت الموبايل بتاعه انكسر قام الأمن هناك، شدها وقطع لها الجاكت بتاعها وطردها بره الحفل خالص".

يذكر أن لـ هدى الناظر مواقف غير مفسرة مع الجمهور، حيث طالبوا أكثر من مرة بتغييرها.

وتألق الهضبة عمرو دياب، في الحفل الذي نجح نجاحًا باهرًا، حيث حضر الحفل جنسيات أوروبية عدة من جمهور الهضبة حول العالم. 



المزيد عن: هجى الناظر لندن حفل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 1:00:00 AM