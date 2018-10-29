يستعد فريق اتحاد جدة لخوض مباراة قوية ضد الرائد، مساء الخميس المقبل، وتأتي تلك المواجهة في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

وتقام مباراة الاتحاد ضد الرائد على ملعب الملك عبدالله الدولي، مساء يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 7:50 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الاتحاد قد خسر من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما هُزم الرائد من الفيصلي بهدفين دون رد بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين، بينما يقع فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الاتحاد مع الرائد في الدوري السعودي عبر البث المباشر والحي على فضائية "ksa sport 1 HD" الرياضية السعودية بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس مجانًا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة اتحاد جدة مع الرائد عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.