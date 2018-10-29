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فاروق الباز لـ الشعب المصري: "ما تزعلش الحكومة"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
فاروق الباز لـ الشعب المصري: ما تزعلش الحكومة
فاروق الباز
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كساب أحمد
 
وجه الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، رسالة للشعب المصري، قائلًا: "ساعدوا الحكومة، احنا عيشنا 70 سنة في خيبة، والوضع الذي نعيشه الآن له جذور، ما تزعلوش الحكومة، وخلينا نمشي مع بعض حتى نصل للنهضة".

وشدد "الباز"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، على ضرورة أن يثق الشباب بنفسه مهما مر بإحباط، معقبًا: "اللي يقولك إنت عيل يبقى شخص خربان، وبني آدم غبي".
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