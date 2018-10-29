أول تعليق لـ عمرو أديب على تحطم طائرة مالك "ليستر سيتي"



وأشار "أديب"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العالم كله توقف أمام تلك الحادثة، مضيفًا أن الدروس المستفادة من تلك الحادثة أن "الحياة بتخلص في ثانية، محدش ينكد على نفسه".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على حادثة تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي عقب دقائق من إقلاعها، مشيرًا إلى أن الحادثة بها أمر غريب فحتى الآن لم يؤكدوا وفاة مالك النادي وابنته في الطائرة أم لا.