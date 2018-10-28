عمرو الليثي يحقق حلم آمال أبو اليزيد ويهديها مشروع بـ "واحد من الناس"

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثى إن فقرة "حقق حلمك" من أقرب الفقرات إلى قلبه وبدأت منذ خمس سنوات وحققت نجاحا كبيرا في الحقيقة.





وأشار الليثي إلى أن السيدة آمال أبو اليزيد بعتتلي جواب في فقرة "العيش والملح" وأنا نزلتلها عشان أسمع منها قصتها وأحققلها حلمها.





وأضاف الليثي: "عندها 63 سنة كل أهلها وأخواتها أتوفوا لأن البيت وقع عليهم وهي كانت متجوزة في المطرية وكان عندها 7 أولاد مات منهم ولد وبنت وجوزها كان شغال عامل جاله مرض الكبد ومات من 18 سنة حاولت تشتغل علشان تربى أولادها الخامسة لحد لما جوزتهم ومن 10 سنين عملت حادثة وركبت شرايح ومسامير في رجليها وكل حلمها إنها تعمل مشروع بقالة الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعيه الأورمان قدرنا نحقق لها حلمها".



