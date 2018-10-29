حبيب العادلي يكشف مخطط الإخوان وحماس لإسقاط نظام مبارك



وقال "العادلي"، في شهادته إنه تم رصد اجتماع بين رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، والإخواني حازم فاروق وقال "مشعل" فيه إن حماس ستدعم الإخوان لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



وأضاف أن جماعة الإخوان صنعت مذابح من أجل إلهاء حرس الحدود لعبور العناصر الأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن ما حدث من اقتحام أقسام وقتل ضباط وجنود "مؤامرة".





عرض الإعلامي أحمد موسى، شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق إبان ثورة 25 يناير أمام محكمة الجنايات، المذاعة ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".