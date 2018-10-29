"الزراعة": منح الثلاجات مهلة حتى أول ديسمبر لضخ مخزون البطاطس بالأسواق

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أزمة البطاطس بدات في الإنفراج بعد الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الأجهزة الرقابية، لافتًا إلى أن وزير الزراعة أعلن اليوم في بيان رسمي أنه سيتم ضخ الكميات التى تم ضبطها بالثلاجات بواقع 5% يوميًا حتى أول ديسمبر للحفاظ على السعر في الأسواق في حدود 6 جنيهات للكيلو.



وأضاف "عبد الدايم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الثلاجات المتواجد بها بطاطس معروفة، وسوف يتم مراقبة تنفيذ هذا القرار، موضحًا أنه تم إعطاء هذه الثلاجات مهلة حتى أول ديسمبر لضخ مخزون البطاطس المتواجدة لديها طواعية.



وتابع، أن السبب في ارتفاع أسعار البطاطس هو عدم وجود محصول، موضحًا أن محصول البطاطس الجديد سوف يخرج للسوق من منتصف نوفمبر حتى أول ديسمبر، لافتًا إلى أن الوزارة لا تجبر الفلاح على زراعة محصول معين في موسم معين، ولكن الفلاح يقوموا بزراعة المحصول الذي يرى أنه يحقق له أرباح.

