ريهام سعيد: الأوروبيون لا يُنجبون كثيرًا بسبب الغلاء.. والأسعار في مصر أرخص

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن المواطنين في الدول الأوروبية لا يُنجبون كثيرًا بسبب غلاء المعيشة، معقبة: "مش كتير تلاقي حد جايب 3 و4 و5 أطفال".



وتابعت "سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم": "والله العظيم مش بقول كده عشان حاجة، الأسعار في مصر رخيصة جدًا،" لافتة إلى أن أي شخص يسافر للخارج سيصعق من ارتفاع الأسعار.



وأشارت إلى أن الدواء والأكل والبنزين والخبز مدعم في مصر، وهذا الأمر غير موجود في الخارج على وجه الإطلاق.

