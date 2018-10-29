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تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توك توك في الإسماعيلية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توك توك في الإسماعيلية
جثة - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
كشف محمد موسى، ابن خال "وليد"، المقتول على يد سائق توك توك في الإسماعيلية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان متواجدًا مع الضحية أثناء الحادث.

وقال "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، إن الضحية كان لديه 16 عامًا.

وأضاف أنه كان يسوق التوك توك والضحية معه، وقام سائق توك توك آخر بقطع الطريق عليهم وتشاجر معهم، وقام بضرب الضحية ووضع رقبته على قطعة حديد ودهسه بقدمه إلى أن توفي.

وتابع أحمد حسين، خال القتيل، قائلًا: "الناس كانت بتتفرج ومحدش ساعدهم في نقله، ولما روحنا المستشفى كان مات"، لافتًا إلى أن الشرطة قبضت على المتهمين بعد الواقعة بساعتين فقط، معلقًا: "ربنا يباركلهم، ماحدش من المباحث تركنا".
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