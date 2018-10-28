ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة

انتهت ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير ومدونة الموضة، من المشاركة في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة، حيث قامت بعمل الماكياج الخاص لها والذي يناسب طبيعة الصور التي تم التقاطها عن طريق شقيقتها المصورة "نوران خليفة".

يذكر أن ريهام تعد خبيرة تجميل المشاهير كما يطلق عليها في الوسط الفني ، حيث تتعامل مع العديد من النجمات وتربطها صداقات عديدة بهم ومنهن ، لطيفة ومي سليم ودرة وبشرى وساندي ، كما تحل كثيراً كضيفة على برامج المرأة لوضع وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة للعناية بالبشرة ، وخاصة أن عدد متابعي ريهام على موقع الصور الشهير "إنستجرام" تجاوز 200 ألف متابع.