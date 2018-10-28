ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:53 م
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة
طباعة
الفجر الفني
 

انتهت ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير ومدونة الموضة، من المشاركة في أحدث جلسة  تصوير للنجمة لطيفة، حيث قامت بعمل الماكياج الخاص لها والذي يناسب طبيعة الصور التي تم التقاطها عن طريق شقيقتها المصورة "نوران خليفة".

 

يذكر أن ريهام تعد خبيرة تجميل المشاهير كما يطلق عليها في الوسط الفني ، حيث تتعامل مع العديد من النجمات وتربطها صداقات عديدة بهم ومنهن ، لطيفة ومي سليم ودرة وبشرى وساندي ، كما تحل كثيراً كضيفة على برامج المرأة لوضع وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة للعناية بالبشرة ، وخاصة أن عدد متابعي ريهام على موقع الصور الشهير "إنستجرام" تجاوز 200 ألف متابع.

ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير تشارك في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 1:00:03 AM