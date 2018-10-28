غدأ.. جوميا تفجر الكثير من المفاجات حول "البلاك فريداي" في 2018

قال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "نحن أول موقع أطلقنا البلاك فرايدي فى مصر وأخذت منا المحلات التقليدية هذه الفكرة وبدأت تطرح تخفيضات معظمها أساء لسمعة الحملة من خلال تخفيضات وهمية، مؤكداً أن جوميا حازت ثقة العملاء من خلال عروضها المتميزة التى يتهافتون عليها خلال فترة البلاك فريداي.

وأوضح رئيس جوميا مصر، أن البلاك فريدايز هذا العام ستكون لمدة شهر عبارة عن خمسة جمعات وليس أربعة فقط لأننا نحاول التوسع فى الوقت والمنتجات كل عام، لتقديم عروض حصرية ومميزة للعملاء.

وأشار صفوت إلى أن هذا العام سيضم عدد كبير من العروض المتميزة التى ينتظرها العملاء بشكل كبير وعلى كافة المنتجات المعروضة.