ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدأ.. جوميا تفجر الكثير من المفاجات حول "البلاك فريداي" في 2018

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:48 م
غدأ.. جوميا تفجر الكثير من المفاجات حول البلاك فريداي في 2018
هشام صفوت - رئيس جوميا مصر
طباعة
أحمد الشيخ – تصوير: نرمين فتحي
 

 

 

قال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "نحن أول موقع أطلقنا البلاك فرايدي فى مصر وأخذت منا المحلات التقليدية هذه الفكرة وبدأت تطرح تخفيضات معظمها أساء لسمعة الحملة من خلال تخفيضات وهمية، مؤكداً أن جوميا حازت ثقة العملاء من خلال عروضها المتميزة التى يتهافتون عليها خلال فترة البلاك فريداي.

 

وأوضح رئيس جوميا مصر، أن البلاك فريدايز هذا العام ستكون لمدة شهر عبارة عن خمسة جمعات وليس أربعة فقط لأننا نحاول التوسع فى الوقت والمنتجات كل عام، لتقديم عروض حصرية ومميزة للعملاء.

 

وأشار صفوت إلى أن هذا العام سيضم عدد كبير من العروض المتميزة التى ينتظرها العملاء بشكل كبير وعلى كافة المنتجات المعروضة.

المزيد عن: هشام صفوت رئيس جوميا مصر رئيس جوميا التجارة الإلكترونية البلاك فرايداي الاقتصاد المصري black friday
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 1:00:03 AM