بالفيديو..موقع خليجي يرد على تصريحات الدوحة.. "من يجب أن يعتذر يا قطر"





نشر موقع "مداد نيوز"، المكافح للإرهاب والتطرف، مقطع فيديو بعنوان " من يحب أن يعتذر يا قطر"، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو حزيران عام 2017، واتهمتها بإذكاء نيران الاضطرابات الإقليمية ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران.ونفت الدوحة هذه الاتهامات كلها، ورغم ذلك فرضت الدول الأربع قائمة شروط مكونة 13 بندا للتصالح مع الدوحة وأصرت عليها، والآن وبعد مرور أكثر من عام على "حصار قطر" تبدل الوضع قليلا، إذ أصبحت الدوحة هي من تفرض الشروط على دول المقاطعة من أجل المصالحة.وبحسب وسائل إعلام قطرية خرج وزير الدفاع القطري اليوم بتصريحات في مؤتمر بعنوان: "أزمة الخليج وآثارها.. مقاربات علمية"، بالعاصمة القطرية الدوحة، قال فيها "نمتلك أسلحة ردع لحماية قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها"، و"قطر لن تنحني أبدا، ودول الحصار فشلت في إخضاعها". واشترط الوزير القطري وجود ثلاث خطوات يجب أن تسبق حل "أزمة الخليج"، قائلا، "أي حل للأزمة يجب أن يسبقه اعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار، والجلوس على طاولة الحوار".تصريحات الوزير القطري جاءت بعد أيام من تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث خلالها بلهجة مختلفة عن قطر، وقال خلالها إن "قطر تمضي بنجاح في خططها الاقتصادية، وأن ثمار ذلك النجاح ستظهر بعد خمس سنوات".