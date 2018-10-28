في المؤتمر الصحفي لافتتاح القومي للسينما.. حفل الختام بقصر المانسترلي 13 نوفمبر وعروض الأفلام بـ 12 محافظة

عقد د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والمخرج الكبير د. سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما، مؤتمراً صحفياً مساء أمس (الأحد 28 أكتوبر) بقاعة سينما مركز الإبداع الفني، لإعلان تفاصيل الدورة الثانية والعشرين من المهرجان، والذي يقام في الفترة من 29 أكتوبر وحتي 4 نوفمبر.

وجه "عبد الوهاب" الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة وعلي رأسها الدكتور أحمد عواض، كذلك لوزارة الشباب والرياضة، علي التعاون الكبير من أجل إنجاح المهرجان.

ثم أعلن "سيف" تفاصيل الدورة الـ 22، موضحاً أن حفل ختام المهرجان سيقام يوم الثلاثاء 13 نوفمبر بقصر المانسترلي، وأضاف أن العروض ستقام في 12 محافظة للقضاء علي المركزية، وكذلك لتوسيع رقعة العروض السينمائية فى ربوع الجمهورية، من خلال عرض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك علي جمهور المحافظات.

وأضاف "سيف" انه ستعرض أفلام المهرجان من خلال ثلاث حفلات يومية، يعقبها ندوة يديرها أحد النقاد المتخصصين، مشيراً إلي أن هذه العروض تنمي شخصية المخرج من خلال لقائه المباشر مع الجمهور، كما تعرض الأفلام بثلاثة أندية هي الأهلي ، الصيد، التوفيقية،بالإضافة إلى مكتبة مصر العامة..

كان رئيس التنمية الثقافية، ورئيس المهرجان، قد إفتتحا قبيل المؤتمر الصحفى معرضاً تذكارياً بعنوان " شحات الغرام" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون والمقام علي هامش المهرجان، حيث يضم أفيشات وحوارات صحفية لأفلام ليلي مراد ومحمد فوزي بمناسبة مئوية ميلادهم، المعرض إعداد الباحث السينمائي سامح فتحي، والفنانة نجاة فاروق ويستمر حتي 4 نوفمبر.

تحمل دورة هذا العام عنوان "السينما.. لحظات لا تنسي"، ويكرم المهرجان كل من: الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة الكبيرة نادية الجندي، مدير التصوير محمود عبد السميع، المونتيرة عنايات السايس، الناقد والمخرج سيد سعيد، كما يصدر المهرجان ، ضمن سلسلة "الخالدون" تكريماً للمنتج والمخرج الرائد إبراهيم لاما .

كما يكرم المهرجان إثنين من العاملين خلف الكاميرا، هما عميد منسقي المناظر محمود المغربي، وعميد المصورين الفوتوغرافيين محمد بكر

تضم لجنـة تحكيم الأفـلام الروائيـة الطويلـة كل من: المخرج محمـد عبد العزيـز" رئيساً"، وعضوية كل من الفنانة سهير المرشدي، المخرج والناقد أحمد عاطف، المونتيرة د. مني الصبان، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، المؤلف الموسيقي تامر كروان، مهندس الديكور يحي علام.

كما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك كل من : المخرج هاني خليفة" رئيساً"، وعضوية الناقدة والباحثة صفاء الليثي، د. ميرفت ابو عوف أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، د. نبيل المتيني أستاذ التحريك بالمعهد العالي للسينما، الناقد محمد نصر.

يشارك في المهرجان 17 فيلماً روائياً طويلا، منهم 6 أفلام (ضمن مسابقة العمل الأول)، 48 فيلماً روائياً قصيراً منهم 16 فيلم (عمل أول)، 16 فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة منهم 9 افلام (عمل أول)، 19 فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة منهم 10 أفلام (عمل أول)، 21 فيلم رسوم متحركة منهم 7 أفلام (عمل أول).

تقام عروض المهرجان بالأماكن التالية: القاهرة "قاعة سينما الحضارة (الأفلام الروائية الطويلة)،قاعة سينما الهناجر (الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك)، محافظة الإسكندرية (مركز الحرية للإبداع)، محافظة أسيوط (قصر ثقافة اسيوط)، محافظة المنيا (قاعة المحاضرات بقصر ثقافة المنيا)، محافظة الإسماعيلية (قصر ثقافة الإسماعيلية)، محافظة بورسعيد (قصر ثقافة بورسعيد)، محافظة جنوب سيناء (قصر ثقافة شرم الشيخ)، محافظة أسوان(قصر ثقافة أسوان)، محافظة الأقصر (قصر ثقافة الأقصر)، محافظة البحر الأحمر (قصر ثقافة شلاتين في الفترة من 31 أكتوبر وحتي 1 نوفمبر)، محافظة الغربية (قصر ثقافة طنطا)، محافظة مطروح (قصر ثقافة مطروح)، محافظة البحيرة (قصر ثقافة المحمودية).