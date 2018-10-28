مفاجأة.. مهاجم الداخلية يعود لحسابات أجيري قبل مواجهة تونس

عاد إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، لحسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني مجددًا استعدادًا لمواجهة تونس بالتصفيات الإفريقية.

وكان جابر انضم مسبقًا لمعسكر الفارعنة قبل مباراة النيجر، بالجولة الثالثة من التصفيات، ولكن أجيري قرر استبعاده من قائمة المباراة والتي انتهت لصالح الفراعنة، بسداسية نظيفة.

جاءت عودة اللاعب لحسابات الجهاز الفني، عقب ترشيح من هاني رمزي المدرب العام، ورغبته في منح فرصة أكبر للاعب داخل صفوف الفراعنة، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها متذ بداية الموسم.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي مساء يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.