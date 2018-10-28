استشاري معماري: مداخل قرى مصر بشعة

قال عماد فريد، استشارى معمارى متخصص فى العمارة البيئية والتراثية، إن مداخل قرى مصر أصبحت بشعة، فمثلًا رئيس المركز يحاول وضع تمثال في مدخل كل قرية، وتكون التماثيل مشوهه، ومنفرة.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن طلاب الفنون الجميلة يجب أن ينتشروا في ميادين مصر لصنع التماثيل الجميلة، على نهج العبقري محمود مختار.



وتابع أن السائح علاقته بأي مكان يزوره هي الذكريات فيه، ولا نريد أن تكون ذكريات أي زائر سيئه برؤيته للتماثيل والميادين المشوهه، وعلى المسؤولين إجراء ورش تدريبية للمطورين في كليات فنون الجميلة، مشيرًا إلى أن الذوق المنحط جريمة في حق مصر.

