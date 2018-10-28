مشاجرات وألفاظ خارجة وتراشق بالزجاجات فى "عمومية" نادي بني سويف (فيديو)

شهدت الجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي، في أول اجتماع لمجلس إدارة النادي المنتخب عام 2017 مفاجأة من العيار الثقيل حيث بدا الاجتماع بكلمات من علي سليم رئيس مجلس اداره النادي اثار تحفظ الحضور من اعضاء الجمعيه العموميه من ما أدى إلى مشاجرات وتشابك بالأيدي وتلفظ بالألفاظ النابئة وتراشق بزجاجات المياه بين أنصار أعضاء مجلس الإدارة وبين المعترضين على أدائهم من أعضاء الجمعية العمومية.



وكان من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 7 مساءً على حمام سباحة النادي، عقب الانتهاء من الموعد القانوني لتسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية تحت الإشراف القضائي الكامل يبدأ بعدها الاجتماع مباشرة، ولكن فوجئ أعضاء الجمعية العمومية بحضور مجلس إدارة النادي متاخرًا نصف ساعة كاملة عن الموعد المقرر لبدء المناقشات الخاصه بالميزانيات وخطط مجلس اداره النادي وهو ما زاد حدة التوتر والغضب بينهم.



وكانت المفاجأة الثانية لأعضاء الجمعية العمومية، رفض المستشار المكلف من قبل اللجنة الأولمبية للإشراف على حضور الجمعيه العموميه وتسجيل الاعضاء وتنفيذ اللائحه الاسترشادية الجديدة برفض انعقاد الجمعية العمومية التي بلغ عدد الحضور فيها 6015 عضوًا من اجمالي 11 ألف عضو تقريبا لعدم اكتمال نصاب 2005 عضوا فوق حمام السباحه وهو المكان المخصص لاجتماع الجمعيه العمومية من ما اثار حفيظه الحضور وتسبب في تشابك ومشاجرات بحجة أن أعضاء الجمعيه العموميه متواجدين داخل النادي وبحضور أي عدد من أعضاء الجمعية يفي بالغرض وينوب بالجميع عرفا كما كان يحدث دائما بالاجتماعات السابقة طالما بلغت النصاب القانوني المحدد له.



وأمهل المستشار المكلف بمراقبة الجمعية العمومية وفقا للائحة الاسترشادية الجديدة مهلة ساعة لأعضاء الجمعية العمومية ليوقعوا على كشوف الحضور مرة ثانية ليبلغ العدد 2005 عضو، وهو ثلث الموقعين في كشوف الحضور وإلا سيلغي انعقاد الجمعية العمومية، وهو ما حدث بالفعل لرفض المستشار الانتقال بالاجتماع في قلب النادي لتوقيع جميع المتواجدين وقامت مديريه امن بني سويف برئاسه اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية بإرسال قوات أمن إضافية بعد الأحداث التي وقعت داخل النادي الرياضي.



وتمكنت القوات من التفرقة بين الجانبين المتشاجرين وخرج أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي والمستشارين المكلفين بمراقبة الجمعية العمومية والحضور في حراسة الشرطة، وأصر المستشار الملف على مراقبة اجتماع الجمعية العمومية قرارا بأن يخول لأعضاء مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي في جميع القرارات والإجراءات التي من شأنها تسيير الأعمال داخل النادي فيما عدا بند الميزانية التي يجب أن تحال إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.