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نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:40 م
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر صوت مصر (صور)
نيللي كريم
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عبدالحافظ حمدي
 
انتهت منذ قليل القمة الثالثة لمؤتمر القمة الدولية العلاقات العامة "صوت مصر"، تحت شعار "صوت مصر.. الدولة تتحدث" برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

شارك فى القمة الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ورانيا المنشاوي مساعد وزير الإسكان، وعدد من رؤساء الشركات، وممثلى السفارة الأمريكية بالقاهرة ومن نجوم الفن الفنانه نيللي كريم . 

نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
نيللي كريم وغادة والي ورانيا المشاط في مؤتمر "صوت مصر" (صور)
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