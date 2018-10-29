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"التنمية المحلية" عن تشويه التماثيل في بعض الميادين: "حالات فردية"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
التنمية المحلية عن تشويه التماثيل في بعض الميادين: حالات فردية
الدكتور خالد قاسم
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك آلية لتجميل الميادين في مصر، وأن وزير التنمية ينسق دائمًا مع وزيرة الثقافة وهيئة التنسيق الحضاري.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الوزارة تدعم جهاز التنسيق الحضاري في تطوير ميادين مصر، وأن التصرفات المشوهة للتماثيل في بعض الميادين فردية من جانب بعض المسؤولين.

وأضاف أن ما حدث من تشويه لتمثال الفلاحة في الهرم تصرفات فردية بعيدة عن الوزارة، ولدينا وزارة تعبر عن المواطن ويستطيع أي شخص توصيل شكواه أو أي ممارسات خاطئة تحدث في التماثيل بالميادين، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى شكاوى المواطنين عن تشويه الميادين.
المزيد عن: مصر ثقافة الدكتور خالد قاسم التنمية المحلية اخبار مصر
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