ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدير مبادرة الأمراض الغير سارية: سيتم تثقيف المُصابون بكيفية التعايش مع مرضهم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
مدير مبادرة الأمراض الغير سارية: سيتم تثقيف المُصابون بكيفية التعايش مع مرضهم
الدكتور ريهام غلاب
طباعة
كساب أحمد
 
قالت الدكتور ريهام غلاب، مدير مبادرة الأمراض الغير سارية، إن الأمم المتحدة تطلق على الأمراض المزمنة الغير معدية الأمراض غير سارية، وتتمثل في الضغط والسكر والسمنة وأمراض الصدر والسرطان.

وتابعت "غلاب"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الهدف من الكشف عن الأمراض غير سارية ليس القضاء عليها، بل الحد من مضاعفاتها التي تؤدي إلى الوفاة، لافتة إلى أن هذه المضاعفات أكبر سبب للوفاة حول العالم.

وتابعت أن سيتم تثقيف المرضى بكيفية التعامل والتعايش مع هذه الأمراض، وسيتم العمل على توفير مراكز علاج لهم.
المزيد عن: مصر توك شو الدكتور ريهام غلاب اخبار مصر أمراض
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 4:10:15 AM