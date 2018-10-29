مدير مبادرة الأمراض الغير سارية: سيتم تثقيف المُصابون بكيفية التعايش مع مرضهم

قالت الدكتور ريهام غلاب، مدير مبادرة الأمراض الغير سارية، إن الأمم المتحدة تطلق على الأمراض المزمنة الغير معدية الأمراض غير سارية، وتتمثل في الضغط والسكر والسمنة وأمراض الصدر والسرطان.



وتابعت "غلاب"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الهدف من الكشف عن الأمراض غير سارية ليس القضاء عليها، بل الحد من مضاعفاتها التي تؤدي إلى الوفاة، لافتة إلى أن هذه المضاعفات أكبر سبب للوفاة حول العالم.



وتابعت أن سيتم تثقيف المرضى بكيفية التعامل والتعايش مع هذه الأمراض، وسيتم العمل على توفير مراكز علاج لهم.

