نشأت الديهي: ألمانيا تدرس إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية تزامنًا مع زيارة السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان هناك حرارة من قبل المسؤولين الألمان في استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقاهرة أصبحت القبلة التي ينظر إليها الأوربيون، والألمان يعترفون بفضل مصر في منع وصول اللاجئين خلال العامين الماضيين إلى أوروبا.



وأضاف في مداخلة ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن محاربة الإرهاب تعد أبرز الإشادات من الجانب الألماني لمصر، وألمانيا تدرس بالتزامن مع زيارة السيسي لإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.



وتابع أن المخابرات الألمانية تعي تحركات الإخوان في برلين وهامبورج، وأعدت مذكرة ستقدم للبرلمان لإدراج الإخوان جماعة إرهابية، موضحًا أن الرئيس سيدخل مبنى البرلمان الألماني القديم، ويعد الأمر تاريخيًا لأن ذلك المبنى لا يدخله أي رئيس أجنبي إضافة أنه تم دعوة النواب من إجازتهم لحضور اللقاء.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي نظيره الألماني غدًا، وبعدها يجتمع مع المستشارة ميركل، وسيحضر بعدها قمة الدول الأفريقية.

