بعد مبادرة "معاك في المرة قبل الحلوة".. مستقبل وطن: "مش بنقلد الإخوان"

كشف المستشار عصام هلال، أمين حزب مستقبل وطن، تفاصيل مبادرة "معاك في المرة قبل الحلوة" لبيع البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو، موضحًا أنها تأتي في إطار حملة "إحنا معاك" في جميع محافظات مصر.



وأضاف "هلال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أنهم وجدوا ثلاجات بها بطاطس بأسعار مخفضة تصل إلى 6 و7 جنيهات، متابعًا: "شاركنا لحل جزء من الأزمة".



وأوضح أن رجال أعمال الحزب يقوموا بعمل مشاركة مجتمعية لمساعدة غير القادر، عن طريق شراء السلعة وبيعها بأسعار مخفضة، معقبًا: "دورنا لم يقتصر على العمل السياسي فقط بل يمتد للمشاركة المجتمعية".



وأردف قائلًا: "إحنا مش بنقلد الإخوان ولا بنلعب دورهم؛ لأننا مش بنساوم المواطن على تقديم الخدمة"، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن أصبح الحزب الأقوى والأكثر انتشارًا على الساحة السياسية.



