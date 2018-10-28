مدرب الهلال: جاهزون لمواجهة النفط.. وسأعتمد على المعيوف في كأس زايد

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن جاهزية الفريق لمباراة النفط العراقي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مُشددًا أنه يسعى لتحقيق الفوز.





وقال خيسوس: "حضرنا أنفسنا بشكل جيد، لتقديم مستوى مميز، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد.. نسعى لتقديم أداء عال، وأن نظهر بمستوى قوي كالذي قدمناه في مباراة الاتحاد الماضية، وهدفنا في مواجهة الغد إسعاد جماهيرنا بالنتيجة والأداء المتميز".





وأضاف خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال والنفط العراقي: "تعرفنا على عدد من الجوانب الفنية لفريق النفط العراقي من خلال مباراتي الذهاب والإياب التي جمعته بالصفاقسي التونسي".





وبخصوص سلمان الفرج والسوري عمر خربين في مواجهة الهلال والنفط العراقي، قال جيسوس: "سيتحدد أمر مشاركة الثنائي في المباراة بعد تدريب اليوم".





واختتم: "يُقدم مستوى رائعًا في التدريبات ويقوم بإعداد نفسه بشكل جيد.. ويمتلك عبدالله المعيوف تاريخًا يجبر الجميع على احترامه، وسأعتمد عليه في بطولة كأس زايد".



