سيرجو روبيرتو: فزنا على ريال مدريد بدون أفضل لاعب في الفريق

صرح سيرجيو روبيرتو نجم برشلونة عقب الفوز على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بأنهم فازوا بدون أفضل لاعب في الفريق والذي يقصد به ليونيل ميسي نجم الفريق الأول.





وقال روبيرتو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية : "لقد أظهرنا وجهنا وتفوقنا في اللقاء والنتيجة خير دليل على ذلك، كنا الطرف المسيطر طوال المباراة ما عدا دقائق قليلة في الشوط الثاني".





وعن صناعة هدفين لسواريز، قال روبيرتو : "كنا نشاهد مباريات سابقة أمام ريال مدريد، لقد صنعت له من قبل في الكلاسيكو وليس اليوم فقط، هذه المباراة لم أتمكن من التسجيل".





واختتم روبيرتو تصريحاته قائلاً : "الفوز على الملكي هو الأكثر طلبا لأي فريق خاصة لو كانت بتلك النتيجة، كنت أود أن يتم تمديد وقت المباراة أكثر إذا كان بالإمكان، لقد فزنا بدون أفضل لاعب في الفريق".



