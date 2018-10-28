مفاجأة.. فورد تعلن إنسحابها من معرض جنيف 2019

أعلنت فورد عن إنسحابها الرسمي من حضور معرض جنيف 2019, ليكون بذلك المعرض الثاني على التوالي التي تنسحب منه فورد. وذلك بعد أن انسحبت من معرض باريس الذي انتهى مؤخرًا.





سبب إنسحاب فورد هو بأن تكاليف المشاركة في المعرض وإرسال السيارات الى سويسرا التي تصل لملايين الدولارات. حيث لا ترى فورد أن هنالك سبب مقنع لمشاركتها في المعرض أساساً.



