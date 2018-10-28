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مفاجأة.. فورد تعلن إنسحابها من معرض جنيف 2019

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:02 م
مفاجأة.. فورد تعلن إنسحابها من معرض جنيف 2019
فورد
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أعلنت فورد عن إنسحابها الرسمي من حضور معرض جنيف 2019, ليكون بذلك المعرض الثاني على التوالي التي تنسحب منه فورد. وذلك بعد أن انسحبت من معرض باريس الذي انتهى مؤخرًا.

سبب إنسحاب فورد هو بأن تكاليف المشاركة في المعرض وإرسال السيارات الى سويسرا التي تصل لملايين الدولارات. حيث لا ترى فورد أن هنالك سبب مقنع لمشاركتها في المعرض أساساً.

وأكد مسؤولي فورد بأنهم قد أنهو العمل على جدول عام 2019 الذي يخبئ العديد من المفاجئات, ولكن معرض جنيف "لا يعتبر من أولوياتهم".
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