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كارتيرون ينتقد سياسة إراحة لاعبي الأهلي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:58 م
كارتيرون ينتقد سياسة إراحة لاعبي الأهلي
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علي نبوي
 
انتقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبات البعض بإرحة لاعبي فريقه الأساسيين في مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي، خوفا من تعرضهم للإصابة قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي :"هل أقوم بإراحة اللاعبين بأن يجلسوا في بيوتهم ويشاهدون المباراة من التلفزيون؟  لا بد من أن يتدربوا لكي يصبحوا جاهزون للمباراة النهائية أمام الترجي".


وأضاف "مباراة الترجي التونسي مختلفة تماماً، ولها دوافع مختلفة بعدما نجحنا في التأهل للمباراة النهائية، بعد الحصول على نقطة واحدة في دوري المجموعات مع أول مباراتين".

المزيد عن: كارتيرون الوصل الاماراتي الترجي التونسي الاهلي الأهلي
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