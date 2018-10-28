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ضائقة مالية.. تعصف بأحلام إيران في المنطقة (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:51 م
ضائقة مالية.. تعصف بأحلام إيران في المنطقة (فيديو)
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نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف، مقطع فيديو بعنوان " ضائقة مالية تعصف بأحلام إيران في المنطقة"، رصد فيه تحركات إيران للهروب من مصيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأمريكية على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع، ستكون "الأكثر صرامة" في التاريخ ضد طهران.

 وأكد بومبيو، أن إيران تعرض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها، يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في صباح الخامس من نوفمبر.

 وتابع: "لقد كان اتفاقا سيئا للولايات المتحدة. لقد اتخذ الرئيس قرارا صائبا بالانسحاب من الاتفاق النووي، وكل ما نطلبه من إيران هو ببساطة أن تكون دولة طبيعية، أن تتوقف عن تصدير الإرهاب وعن استخدام وكلائها لإحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم".

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