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وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن زيادة دخل المعلمين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:48 ص
وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن زيادة دخل المعلمين
الدكتور طارق شوقي
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رقية جمال
 
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس التجريبية عليها إقبال كبير جدًا، وهناك نية للتوسع فيها.

وأوضح "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن هناك سوء فهم لدى بعض أولياء الأمور عقب تطبيق نظام التعليم الجديد حول تغيير تعليم اللغات؛ لكون تدريس اللغات تم تصميمه بشكل مختلف عن القديم، منوهًا إلى أن المدارس التجريبية في النظام الجديد ستكون أفضل مما هى عليه الآن، وسيكون بالمدارس التجريبية مستوى أعلى خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتابع، أنه جاري العمل على زيادة دخل المعلم بحلول خارج الصندوق، معقبًا: "بنشتغل في دا بأيدينا وأسناننا"، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة فيزا لعمل كروت إئتمانية للمعلمين يحصلوا بها على مزايا مقابل كفاءتهم في العمل.
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