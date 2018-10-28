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بعد وصول عددهم لـ 1.5 مليار.. جوجل تشكر مستخدمى "جيميل"!

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:00 م
بعد وصول عددهم لـ 1.5 مليار.. جوجل تشكر مستخدمى جيميل!
جيميل
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أرسلت شركة جوجل رسالة شكر إلى مستخدمى "Gmail"، وهذا بعد أن وصل عدد مستخدمى خدمة البريد الإلكترونى الشهيرة إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا، إذ يمثل هذا الرقم نموًا كبيرًا لخدمة البريد الإلكترونى التى بلغت مليار مستخدم فى فبراير 2016، ويعنى نموًا بنسبة 50٪ تقريبًا فى السنوات الثلاث الماضية.

وأثناء مكالمة أرباح شركة Alphabet المالكة لجوجل فى فبراير 2016، قال الرئيس التنفيذى Sundar Pichai إنه اعتبارًا من هذا الشهر، يمتلك Gmail رسمياً مليار مستخدم نشط شهريًا، وكانت هذه هى آخر مرة قدمت فيها جوجل تحديثًا حول أرقام المستخدمين.

وفى وقت سابق من هذا العام طرحت جوجل إعادة تصميم هى الأكبر من نوعها لبريد Gmail، وتم الإعلان عنه رسميا فى أبريل 2018، وضم العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين.
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