تحديا لترامب.. مجموعة جديدة من المهاجرين قادمة لأمريكا

تجمعت مجموعة جديدة من المهاجرين، وغادرت عاصمة السلفادور، الأحد، متجهة إلى الولايات المتحدة، بعد أن قام آلاف من دول أخرى في أمريكا الوسطى، برحلات مماثلة في قوافل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار حنق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.







وغادرت المجموعة المؤلفة من أكثر من 300 شخص من السلفادوريين العاصمة سان سلفادور، الأحد، بعد أن غادر آلاف المواطنين من جمهورية هندوراس، منتصف أكتوبر الحالي بلادهم في مجموعة ضخمة أثارت اهتماماً دولياً وتحولت إلى قضية رئيسية في انتخابات الكونجرس الأمريكي.







وتواصل مجموعة ثانية من مواطني هندوراس، رحلة مماثلة عبر جواتيمالا، على مدى الأيام الماضية، ووصل عددها في مرحلة ما إلى نحو ألف شخص قبل أن تتفرق إلى مجموعات.