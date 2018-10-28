الفيصلي السعودي يواصل تدريباته الجماعية اليوم الأحد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي تدريباته الجماعية، عصر اليوم الأحد، على ملعب النادي بمدينة حرمه.





بدأ المران تحت قيادة المدير الفني بريكليس شاموسكا بمحاضرة فنية عبر تقنية الفيديو عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.



