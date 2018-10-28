الفيصلي السعودي يواصل تدريباته الجماعية اليوم الأحد
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:42 مالفجر السعودي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي تدريباته الجماعية، عصر اليوم الأحد، على ملعب النادي بمدينة حرمه.
بدأ المران تحت قيادة المدير الفني بريكليس شاموسكا بمحاضرة فنية عبر تقنية الفيديو عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.
بعد ذلك أدى اللاعبون العديد من التمارين اللياقية بهدف زيادة المخزون اللياقي للاعبين تحت إشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان، ثم طبق المدير الفني عدداً من التمارين الفنية بمساحات مختلفة قبل أن ينهي المران بمناورة على كامل مساحة الملعب.