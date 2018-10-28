في عيد ميلادها الـ51.. تعرفي على أبرز أسرار "جوليا روبرتس" الجمالية!

ليس مستغرباً أن تحظى النجمة جوليا روبرتس بهذه الشهرة الكبيرة في أنحاء العالم، فإلى جانب امتلاكها موهبة استثنائية في عالم التمثيل، تمكنت من سحر أنظار العالم بأجمل ابتسامة تمتلكها من بين نجمات السينما العالمية في هوليوود مع ملامحها الطبيعية الناعمة ونظرات عينيها الفائضتين بالبريق.





جوليا روبرتس تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ51، وبهذه المناسبة نطلعكم على أبرز أسرار جمالها:





أسرار جمال جوليا روبرتس





استطاعت جوليا روبرتس الحفاظ على بريقها الجمالي الطبيعي بدون أي عمليات تجميل حيث لا تخجل من بعض العلامات البسيطة في التقدم بالسن التي تسللت الى بشرتها، إلا أن ذلك لم يمنع ظهورها بإطلالات جمال فائضة بالإشراقة والحيوية بفعل بعض الأسرار التي تواظب عليها.





تولي جوليا روبرتس عناية فائقة لترطيب الوجه لأنه يمنح بشرتها مظهرا حيوياً ومرناً، وتستخدم ماسك العسل لتغذية بشرتها وشدها، وتميل الى ألوان الباستيل التي تحافظ على نعومة مظهرها، والى الألوان الترابية التي تخفي الخطوط الرقيقة في الوجه، وتختار كريم أساس وبودرة بلون متآلف مع بشرتها وبتركيبة خفيفة ومضيئة. تهتم كثيرا تهتمّ بإبراز رموشها بالماسكارا المكثفة لإضفاء إطلالة حيوية على لوكها ولإيقاظ عينيها بجاذبية أنثوية.





ابتسامتها سر من أسرار جمالها

عندما نذكر اسم جوليا روبرتس، لا يمكننا إلا وأن نستحضر إبتسامتها الساحرة في مخليتنا وأسنانها البيضاء اللامعة. فالنجمة الأميركية تلقب بصاحبة أجمل ابتسامة في هوليوود، وتضفي ابتسامتها هذه سرا غامضا على جمالها وتمنحها الحيوية والشباب، في حين تعتني ببياض أسنانها من خلال تنظيفها من مرة الى مرتين في الشهر بالبايكنج صودا.





الى جانب ابتسامتها، لا تخفي جوليا روبرتس أن من أسرار جمالها شعورها بالسلام الداخلي والسعادة والحب لعائلتها وأولادها.





جوليا روبرتس بصبغات شعر متنوعة

وعلى عكس كلاسيكية مكياجها الهادئ، فإن جوليا روبرتس تتمرد دوما على ألوان شعرها حيث تفاجئ في كل مرة جمهورها بصبغات شعر عصرية ومتنوعة الى جانب الأشقر والهايلات، فرأيناها سابقا بصبغة الشعر باللون الأحمر، والكستنائي والبني الداكن، في حين تنوع من تسريحات شعرها بين الويفي والكيرلي والمنسدل الناعم أو المرفوع بأناقة.