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برلماني: "العالم كله بيعمل حساب لمصر"

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:50 م
برلماني: العالم كله بيعمل حساب لمصر
اللواء حمدي بخيت
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أمنية فوزي
 
قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخارجية عنوان للدور الذي تلعبه مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح "بخيت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن دور مصر هام ورائد في العالم، وأنه يجب أن تكون الحركة الدبلوماسية على مستوى هذا التوجه معقبًا: "العالم كله بيعمل حساب لمصر".

ولفت إلى أن مصر تخلفت كثيرًا عن الركب العالمي قديمًا، وأن البعض كون صور مغلوطة عنها، وهذه الزيارات تأتي للرد على خزعبلات البعض ضد مصر.

وعلق على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "ميونخ"، قائلًا إنه من أهم المؤتمرات الأمنية على مستوى العالم؛ لأنه سيناقش كافة القضايا الأمنية، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر إضافة للمؤتمر أكثر من إضافتها لمصر.
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