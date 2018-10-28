آخرهم "أمير الظلام" وأشهرهم "الراقص بقدم واحدة".. مشجعو الأهلي والزمالك يقهرون المستحيل حبًا في "القطبين"





كرة القدم أصبحت ليست مجرد لعبة أو رياضة يمارسها البعض، ولكنها أصبحت حياة ومصدر سعادة للكثيرون ومنهم الجماهير الذين يزحفون خلفها في كل مكان، ويتخطون الصعاب من أجل حضور مباريات أنديتهما المفضلة، حتي لو كان لديهم إعاقة قد تمنعهم من ذلك رافعين شعار "الصعاب تهون عشقًا للساحرة المستديرة".





محمود عبد اللطيف المشجع الزمالكاوي "الكفيف" ظهر في مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري أمس السبت في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، وذلك لمؤازرة وتشجيع فريقه خلال المباراة الهامة للفارس الأبيض، واصطحب معه ابنه الصغير عبد اللطيف صاحب الـ12 عامًا ليصف له أحداث المباراة، مذكرًا الجميع بالفنان عادل إمام في فيلمه الشهير "أمير الظلام" والذي ظهر في أحد مشاهده مصطحبًا مجموعة من فاقدي البصر لتشجيع منتخب مصر في إستاد القاهرة.





ولم يكن المشجع الزمالكاوي "الكفيف" أول مشجع يتغلب علي إعاقته من أجل مساندة ومؤازرة فريقه، ولكن سبقه الكثيرون من أصحاب الإعاقات المختلفة، والذين قهروا المستحيل حبًا وعشقًا لأنديتهم وللساحرة المستديرة، وكان ذلك دافعًا وراء تخصيص ركن لـ"ذوي الاحتياجات الخاصة" في ملاعب الكرة المصرية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أصحاب الإعاقات من مشجعي الأهلي والزمالك، الذين تغلبوا على المستحيل وزحفوا خلف أنديتهما لمؤازراتهما ومساندتهما في المباريات المختلفة:-





1- الراقص بقدم واحدة:

محمود عبده المشجع الأهلاوي صاحب القدم الواحدة، لفت الأنظار إليه خلال مباراة مصر والكونغو في تصفيات كأس العالم بعدما قام بالرقص وبعض الحركات البهلوانية بقدم واحده معتمدًا على "العكاز" عقب تأهل مصر للمونديال، ودعاه الأهلي فيما بعد لتكريمه ومنحه بطاقة دائمة لحضور مباريات الفريق، كما قام "عبده" بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بتكوين فريق "المعجزات" من أصحاب القدم الواحدة.













2- الطفل الزمالكاوي "القعيد":

ظهر الطفل الزمالكاوي "محمود مكاوي" على كرسي متحرك خلال مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الموسم الماضي، وذلك لدعم ومساندة فريقه، وقام رئيس القلعة البيضاء بمنحه عضوية شرفيه للطفل "محمود" في النادي، كما منحه أحمد مرتضي رحلة عمرة له ووالده أيضًا تقديرًا لحبه للزمالك.









3- أوفي مشجع زمالكاوي:

مؤمن مرجان أوفي وأشهر مشجع زمالكاوي، لم تمنعه إعاقته من التواجد بشكل دائم في مباريات الفريق الأبيض بالبطولات المختلفة، يركض خلف الزمالك بـ"كرسيه المتحرك" في جميع الملاعب وفي كل مكان داخل وخارج مصر، لدعم ومؤازرة الفريق الذي يعشقه كثيرًا خلال البطولات المختلفة.









4- مشجع أهلاوي يُبكي "البدري":

حرص أحد المشجعين الأهلاوية من ذوي الاحتياجات الخاصة على حضور مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز الموسم الماضي والتي فاز بها الأحمر 2-0، وعند مصافحته لـ"حسام البدري" انفجر المدرب الأهلاوي في البكاء، وكشف "البدري" فيما بعد أن المشجع القعيد طالبه من قبل بالفوز بلقب الدوري الممتاز، ثم تحقيق الفوز على الزمالك، مشيرا إلى أنه سعيد بتحقيق مطالبه وإسعاده، كما طالبه بتحقيق بطولة افريقيا.









5- المُشجع "الكفيف":

لم يكن محمود عبد اللطيف المشجع الذي ظهر في لقاء الزمالك والاتحاد أمس هو "المشجع الكفيف" الوحيد الذي تواجد في مباريات الزمالك، بل سبقه أحمد اسماعيل الشربيني ويعاني من إعاقة بصرية، والذي حضر لقاء السوبر المصري في الإمارات، لمؤازرة ودعم الفارس الأبيض في مباراته ضد الأهلي ، وأكد "أحمد" وقتها أنه يستخدم المنظار المُكبر للتمكن من تحسين رؤية المباراة من المدرجات.









6- الطفل عبد الرحمن:

يحرص دائمًا الطفل عبد الرحمن على حضور مباريات الزمالك بـ"كرسيه المتحرك"، وذلك دفع رئيس القلعة البيضاء لتكريمه ومنحه العضوية الشرفية في النادي وكارنيه لحضور مباريات الفريق بشكل دائم.









7- زوجان أهلاويان على "كرسي متحرك":

محمود عوض وزوجته شيماء محمد من متحدي الصعاب ومستخدمي الكراسي المتحركة، لم تمنعهم إعاقتهما من التواجد خلف الأهلي لدعمه ومؤازرته في المباريات المختلفة، ولم يكتفي الزوجان بذلك فقط، بل حرصوا علي إيصال بعض الرسائل الخاصة خلال المباريات من خلال رفع لافتات تحمل عبارات: " نا مستخدم كرسى متحرك.. أنا مش أقل منك.. أنا متعلم وبشتغل أنا بعتمد على نفسى" لمحاولة تغيير نظرة الناس للمعاقين.



