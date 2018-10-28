"صناعة الأدوية": مركز الأبحاث الدوائية سيكون الأكبر في الشرق الأوسط



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc "، مساء الأحد، أن المركز هو الأكبر في مصر وشمال أفريقيا يختص بتجارب والبحوث الصيدلانية ويضم 80 عالمًا.



وأشار إلى أنهم يعملون على أكثر من 620 دواء تحت التجربة استعدادًا لطرحه في الأسواق، بالإضافة إلى 150 دواء بيطري.



ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية إلى أن هناك توجه لإنشاء مركز قلب للأطفال في العاصمة الإدارية الجديدة.



قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية إن المركز الجديد للأبحاث الدوائية المزمع إنشائه هو الأكبر في الشرق الأوسط.