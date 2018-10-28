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سر مشاركة الشناوي في لقاء الأهلي والوصل

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:42 م
سر مشاركة الشناوي في لقاء الأهلي والوصل
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علي نبوي
 
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء الدفع بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام الوصل، على الرغم من مطالبة البعض بإراحته.


وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"أشركت الشناوي في مباراة اليوم لأن الفريق أمامه مباراة هامة، ولكي يتعود على أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة الترجي التونسي".


وأضاف "مباراة اليوم جاءت في توقيت صعب للغاية خاصة وأننا خضنها عقب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتمكن اللاعبون من الاستشفاء جيدا".


وتابع "اللاعبون خاضوا مباراة اليوم وأذهانهم مشغولة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، وهذ أمر طبيعي جدا".


وتعادل الأهلي أمام الوصل الإماراتي 2-2 في ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية.

المزيد عن: محمد الشناوي كارتيرون الشناوي الترجي البطولة العربية الاهلي الأهلي الوصل الاماراتي
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