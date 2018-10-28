رئيس باكستان: لن نقيم علاقات مع إسرائيل

أكدّ الرئيس الباكستانى عارف ألفى، اليوم الأحد، أنّ البلاد لن تقيم علاقات مع إسرائيل، وانها تدعم الفلسطينيين، لأن قطاع غزة واجه فظائع غير مسبوقة، مثل كشمير.

وقال ألفي، قبل مغادرته إلى أنقرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الأحد، إنّ التكهنات بشأن هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إسلام أباد لا أساس لها من الصحة، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.





وتعدّ هذه هي أول زيارة خارجية لألفي بعد دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ أن تولى منصبه في الشهر الماضي.





وكان الصحفي الإسرائيلي آفي شارف، قد ذكر يوم الخميس أن طائرة رجال أعمال إسرائيلية خاصة نقلت جواً إلى إسلام آباد من تل أبيب وبقيت في العاصمة الباكستانية لمدة تقرب من 10 ساعات، مما أثار تكهنات وسائل الإعلام، ونفى عدد من الوزراء الباكستانيين وهيئة الطيران المدني هذا التقرير..