ألبا: أعيش أفضل لحظات مسيرتي

أعرب جوردي ألبا ظهير برشلونة عن سعادته عقب الفوز على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني وأكد أنه يعيش أفضل لحظات مسيرته.





وقال ألبا في تصريحات صحفية عقب اللقاء نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "بوجود ميسي، تكون الأمور سهلة لكن الفريق اليوم اتخذ خطوة للأمام وسعيد بالأداء ومنذ أن كنت صغيرًا أعلم أن مواجهة ريال مدريد لها تأثير خاص".





وأضاف: "لقد تحركت قليلا اليوم وحاليًا أعيش أفضل لحظات مسيرتي وآمل أن تستمر لفترة طويل وأمنح كل شيء لهذا القميص".





وعن عدم استدعائه للمنتخب الإسباني، علق ألبا : "هو قرار إنريكي وأنا أفعل كل ما بوسعي مع فريقي من أجل العودة للمنتخب وإذا لم يحدث ذلك فأنا أستمتع مع عائلتي في فترة التوقف".





واختتم ألبا تصريحاته قائلاً : "آمل أن يستمر لوبيتيجي مع ريال مدريد فهو ساعدني كثيرًا في فترة مهمة مع المنتخب الوطني وأنا أتمنى له الأفضل دائمًا".



