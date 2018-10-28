"حساسين": العلاقات المصرية الخارجية أخذت منحى جديد بتولي السيسي الحكم

علق النائب وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، قائلًا إنها ستكون زيارة موفقة، لافتًا إلى أن الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت شبه أسبوعية أو شهرية.



وأوضح "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن زيارات الرئيس السيسي تعمل على تحسين علاقات مصر الخارجية.



وأشار إلى أن العلاقات المصرية الخارجية كانت ضعيفة جدًا في الفترة الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ بسبب قلة سفره إلى الخارج لكبر سنه.



وتابع: "العلاقات المصرية الخارجية أخذت منحى جديد منذ تولي السيسي الحكم".

