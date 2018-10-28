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عمرو أديب: حبيب العادلي من أقوى وزراء داخلية مصر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:07 م
عمرو أديب: حبيب العادلي من أقوى وزراء داخلية مصر
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
تسائل الإعلامي عمرو أديب: "من قتل المتظاهرين في الشوارع خلال ثورة 25 يناير؟"، مضيفًا أن هناك حوالي 800 شخص قتلوا خلال أحداث الثورة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن معرفة إجابة هذا السؤال هام للتاريخ، وفي صالح الدولة، مضيفًا: "قولولي حماس قتلت الشباب، أو الحرس الثوري الإيراني هو اللي قتلهم".

وأضاف أن ثورة 25 يناير لم تكن في كل محافظات مصر، وقوات الشرطة كانت منهكة تماما بعد مرور أول 5 أيام من الثورة، متابعا أن حبيب العادلي من أقوى وزراء داخلية مصر، ومع ذلك تم اختراق الأمن في عهده.
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