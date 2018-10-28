"الباز" يكشف سر جديد عن الملك فاروق



قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، إن الجينات المصرية محبة للعلم، ويجب استغلال الكوادر البشرية في تحقيق مكاسب بحثية، لافتًا إلى أننا الآن في عصر منحط بسبب عدم الاهتمام بالعلم طيلة الفترة الماضية، لكنه غير متخوف من المستقبل.



وتابع "الباز"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الملك فاروق كان رجل محترم، وعلم ذلك من زوجته عندما استقبلها في منزله، لافتَا إلى أن "فاروق" لم يتذوق الخمر إلا مرة واحدة في حياته، رغم الحديث على أنه كان سكيرًا.



وتابع أن الإنتاج الثقافي والفكري كان هائل جدًا أيام الملك فاروق، لافتَا إلى أن مصر كانت مصدر العلم في الشرق الأوسط.

