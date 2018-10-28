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"التعليم": هناك تنظيمات إرهابية يتم تمويلها من خلال مراكز الدروس الخصوصية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:43 م
التعليم: هناك تنظيمات إرهابية يتم تمويلها من خلال مراكز الدروس الخصوصية
الدكتور محمد عمر
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية مستمرة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن مراكز الدروس الخصوصية مخالفة للقانون ولن يكون هناك تمهيد قبل غلقها، مضيفًا أن مصر في مرحلة بناء، ودورهم محاولة معالجة التشوية الذي نتج بسبب الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن الحملات ستمتد إلى كل المحافظات تدريجيا، كاشفا أن هناك جماعات إرهابية تمول من خلال مراكز الدروس الخصوصية.
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