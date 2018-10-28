راكيتيتش: رؤية مودريتش بعد الكلاسيكو مؤلمة

تحدث إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 5-1 في الجولة العاشرة من الدوري.









وقال راكيتيتش في تصريحاته اليوم: أنا آسف لرؤية مودريتش هكذا لكن ما يهمني أكثر هو فرحة جماهيرنا، الهزيمة مؤلمة لـ مودريتش لكن مع كل الاحترام , أهتم فقط بـ برشلونة.









وأضاف راكيتيتش: اللعب بهذه الطريقة مع العلم أن ميسي لم يكن معنا أمر معقد. كنا متفوقين للغاية وعملنا بجهد كبير. لقد لعبنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى والهدف الثالث منحنا راحة البال.









وتابع: نريد أن يتعافى ميسي سريعاً لكننا هادئون لأن الأمور تسير بشكل مثالي.







