مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بث مباشر اليوم.. قمة الدوري الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان رابط مجانيHD



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الفرنسية اليوم صوب ملعب فيلودروم لمتابعة قمة مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان.





وتعتبر المباراة قمة نظرًا لشعبية وتاريخ الفريقين، ‪"PSG"‬ هو صاحب الهيمنة على الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة وتشكيلته مرصعة بأغلى لاعبين في العالم ولديه المال والموهبة والمدرب والصدارة.





أما فريق مارسيليا فهو الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، كما أن شعبيته جارفة في بلاده وخارج حدود فرنسا أيضًا حتى لو لم يصنف ضمن صفوة أندية القارة العجوز في السنوات الأخيرة



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بث مباشر اليوم.. قمة الدوري الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان رابط مجانيHD





أما على مستوى المنافسة هذا الموسم، فأن فريق العاصمة يغرد خارج السرب بعيدًا عن منافسيه، هو الفريق الوحيد في المسابقة الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في عشر مباريات كاملة، ولكن الآمال لازالت ممكنة لإيقافه من قبل مارسيليا صاحب المركز الرابع الذي يطمح في المنافسة علي لقب الدوري الفرنسي.