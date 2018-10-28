رابط الاسطورة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا kora online | مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا بث مباشر

وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية، إن توماس توخيل مدرب الفريق، يسعى لقيادة سان جيرمان لرقم تاريخي بالفوز على مارسيليا في الكلاسيكو، للوصول إلى 11 انتصارا متتاليا منذ بداية الموسم.

يعود باريس سان جيرمان إلى المنافسة المحلية بعد سقوطه في فخ التعادل قارياً أمام ضيفه نابولي الإيطالي الأربعاء، وذلك عندما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي مرسيليا في كلاسيكو كرة القدم الفرنسية المقرر الأحد في ختام المرحلة الحادية عشرة.

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وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين ودائماً ما تحفل بالإثارة والندية الكبيرتين بالنظر إلى المنافسة التقليدية بينهما وإن كانت الفوارق كبيرة في الأعوام الأخيرة حيث يغرد فريق العاصمة خارج السرب بإحرازه اللقب 5 مرات في الأعوام الستة الأخيرة، بالاضافة إلى سيطرته على الكؤوس المحلية، فيما يعاني الفريق المتوسطي للتواجد بين الأربعة الكبار حيث يغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013-2014.

وحقق النادي الباريسي هذا الموسم أفضل بداية في تاريخ الدوري بتحقيقه العلامة الكاملة في مبارياته العشر الأولى ماحياً الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة ليل منذ موسم 1936-1937، وسيسافر إلى مرسيليا من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية وتعويض سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه نابولي الإيطالي 2-2 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

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وفيما يلي أرقام قبل المواجهة الكبرى:

- لم يفز مرسيليا في آخر 17 مباراة لعبها أمام باريس في جميع المنافسات (تعادل 3 خسارة 14)، أسوأ سلسلة له أمام هذا الفريق.

- لم يفز مرسيليا في آخر 13 مباراة لعبها أمام باريس في ليغ 1 (تعادل 3 خسر 10).

- خسر مرسيليا 4 مرات في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه أمام باريس في ليغ 1 (تعادل 1)، بقدر التي خسرها في 27 استضافة سابقة (فاز 16 تعادل 7).

- سجل باريس هدفين على الأقل في 12 من آخر 13 مباراة لعبها أمام مارسيليا في ليغ 1.

- فاز مارسيليا في آخر مباراتين لعبهما في ليغ 1، لكنه لم يفز في 3 مباريات متتالية في المنافسة منذ كانون الأول/ يناير الماضي (4).

- فاز باريس في أول 10 جولات من الموسم في ليغ 1 – السلسلة القياسية التاريخية لأفضل بداية لفريق في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى هي أول 11 جولة حققها توتنهام في 1960-1961.

- خسر مارسيليا مرة واحدة فقط في آخر 21 مباراة لعبها على أرضه في ليغ 1 (فاز 15 تعادل 5).

- لم يخسر باريس في آخر 12 مباراة لعبها خارج أرضه في ليغ 1 (فاز 9 تعادل 3)، أفضل سلسلة حالية بين الفرق.

- ساهم لاعب مرسيليا فلوريان ثوفا في إحراز 27 هدفاً في ليغ 1 خلال 2018 (سجل 21 صنع 6)، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى خلال الفترة نفسها.

- ساهم كيليان مبابي في إحراز 12 هدفاً لباريس هذا الموسم في ليغ 1 (سجل 9 صنع 3) – أكبر عدد في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى بالتساوي مع ليونيل ميسي.

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