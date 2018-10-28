ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات على حساب سامبدوريا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:29 م
ميلان يستعيد نغمة الانتصارات على حساب سامبدوريا
طباعة
وكالات
 
عاد ميلان للانتصارات بفوزه اليوم الأحد على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز يستفيق "الروسونيري" من كبوة هزيمتيه، المحلية أمام غريمه إنتر ميلانو في الدربي (1-0)، والأوروبية أمام ريال بيتيس الإسباني في اليوروب ليج (1-2).

تقدم الفريق اللومباردي بهدف أول من خلال باتريك كوتروني (ق17)، قبل أن ينجح سامبدوريا في إدراك التعادل بواسطة ريكاردو سابونارا (ق21).

بعدها نجح الضيوف في التقدم عبر فابيو كوالياريلا (ق31) لكن الأرجنتيني جونزالو إيجواين أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيله هدف التعادل لميلان (ق36)، قبل أن ينجح الإسباني سوسو في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة خارج المنطقة (ق62).

وبهذه النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة يرتقي بها إلى المركز السابع، متخلفا بفارق الأهداف عن فيورنتينا وسامبدوريا. 

المزيد عن: هيجواين ميلان سوسو سامبدوريا الدوري الإيطالي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
2
x
15:30
2
آرسنال
بيرنلي
0
x
15:30
4
تشيلسي
مانشستر يونايتد
2
x
18:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
5
x
17:15
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
3
x
19:00
2
سامبدوريا
نابولي
0
x
21:30
0
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
0
x
19:00
1
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
0
x
22:00
0
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
0
x
20:00
0
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
1
x
20:00
0
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 9:40:01 PM