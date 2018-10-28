ميلان يستعيد نغمة الانتصارات على حساب سامبدوريا

عاد ميلان للانتصارات بفوزه اليوم الأحد على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.





وبهذا الفوز يستفيق "الروسونيري" من كبوة هزيمتيه، المحلية أمام غريمه إنتر ميلانو في الدربي (1-0)، والأوروبية أمام ريال بيتيس الإسباني في اليوروب ليج (1-2).





تقدم الفريق اللومباردي بهدف أول من خلال باتريك كوتروني (ق17)، قبل أن ينجح سامبدوريا في إدراك التعادل بواسطة ريكاردو سابونارا (ق21).





بعدها نجح الضيوف في التقدم عبر فابيو كوالياريلا (ق31) لكن الأرجنتيني جونزالو إيجواين أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيله هدف التعادل لميلان (ق36)، قبل أن ينجح الإسباني سوسو في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة خارج المنطقة (ق62).





وبهذه النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة يرتقي بها إلى المركز السابع، متخلفا بفارق الأهداف عن فيورنتينا وسامبدوريا.



