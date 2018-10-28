بتكلفة 729 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الكهرباء في كفرالشيخ بنسبة تنفيذ 36%

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إن مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاع الكهرباء للعام المالي 2018/2019 شملت تدوير 106 محول، و89 كشكًا معدنيًا، و17 لوحة جهد منخفض، وفي شبكات الجهد المنخفض تم زراعة 972 عمودًا بـ 117 ألف موصل، بقيمة 8 مليون 392 ألف جنيه، في الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2018 بنسبة تنفيذ بلغت 18%.



وأضاف أن هناك خطة استبدال الكابلات الهوائية إلى أرضية بقطاع الكهرباء بتكلفة 27 مليون جنيه، حيث سيتم استبدال 24 كيلو متر من الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة إجمالية تبلغ 27 مليون 604 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 3 كيلو مترات بتكلفة 3 مليون و629 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 13% والعمل جاري لاستكمال خطة استبدال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية لصالح المشروعات والتنمية لمحافظة كفرالشيخ



وتابع أن مشروعات الخطة الاستثمارية الطموحة بقطاع الكهرباء في الفترة من يوليو 2017 حتى ديسمبر 2018 تضمنت 472 محول كهربائى، و431 كشك معدنى، و16 لوحة جهد متوسط، و40 لوحة جهد منخفض، وفى مجال شبكات الجهد المتوسط شملت 3787 عمودًا، و265 موصلًا، وفي شبكات الجهد المنخفض تضمنت 20065 عمودًا و2407 موصل و44.635 كابل فضلًا عن 6 موزعات كهرباء بإجمالي خطة بلغت 729 مليون و131 ألف جنيه، وما تم تنفيذه بقيمة 265 مليون و122 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 36%.