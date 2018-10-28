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الأكثر تتويجًا.. الزمالك يُعادل رقم مولودية الجزائر في بطولة أفريقيا لكرة اليد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:25 م
الأكثر تتويجًا.. الزمالك يُعادل رقم مولودية الجزائر في بطولة أفريقيا لكرة اليد
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علاء خليف
 
توج فريق الزمالك لكرة اليد بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على غريمه الأهلي بنتيجة 27-25 في المباراة النهائية للبطولة المقامة في العاصمة الايفوارية أبيدجان.

وفاز الزمالك بلقب البطولة الأفريقية لكرة اليد أعوام: ( 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 )، وأخيرًا 2018.

وبهذا الانجاز يُعادل الزمالك الرقم القياسي المُسجل بإسم مولودية الجزائر كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد، وحصد كل منهما اللقب الأفريقي 11 مرة، ويأتي النادي الأهلي خلفهما برصيد 5 ألقاب، ثم فاب ياوني الكاميروني وإيمو لاينز النيجيري وتوح كل منهما باللقب مرتين.

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