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سعر الدولار أمام الجنيه قبل نهاية التعاملات اليوم الأحد 28/10/2018

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:24 م
سعر الدولار أمام الجنيه قبل نهاية التعاملات اليوم الأحد 28/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مسجلاً 17.85 جينها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.

وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه شراء و 17.99 جنيه بيع، وفي البنك العقاري المصري 17.89 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وبنك قناة السويس 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه شراء و 17.96 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازي نحو 17.90 جنيها.
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